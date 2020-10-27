Словакия организует общенациональное тестирование на ковид

В ближайшие выходные в Словакии пройдет общенациональное тестирование на коронавирус. Решение об этом накануне принял штаб по борьбе с пандемией.

Страна пройдет тотальное исследование после успешного пилотного тестирования в районах Тврдошин, Наместово и Долни-Кубин и в районе Бардеёв на северо-востоке Словакии, которое проходило с 23 по 25 октября.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил, что общенациональные тестирования станут крупнейшей логистической операцией в истории независимой Словакии. «Решение проводить тестирование только на субботу и воскресенье связано с имеющимися у нас кадровыми и материальными ограничениями», – пояснил министр. Он также подтвердил, что с зарубежными партнерами ведутся переговоры о кадровой и материальной помощи для реализации столь масштабного проекта.

В ходе пилотного тестирования в четырех северных районах Словакии с пятницы по воскресенье было протестировано 140 945 человек, из них 5 594 человека получили положительный результат. Это соответствует 3,97 процента от общей выборки.

Комплексное тестирование всех жителей Словакии состоится 31 октября и 1 ноября. Армия в сотрудничестве с местными органами власти создаст 5000 точек отбора проб по всей стране. Тестирование будет бесплатным и добровольным. Оно предназначено для жителей от 10 до 65 лет.

Братислава, Елена Васильева

Братислава. Другие новости 27.10.20

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