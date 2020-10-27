Старые меры не помогают – Чехия вводит комендантский час и предлагает гражданам практиковать удаленку

Меры по борьбе с коронавирусом в Чехии снова ужесточаются со среды. Это связано с отсутствием результата от уже действующих ограничений и ухудшением эпидемической ситуации. Правительство распорядилось о введении ночного комендантского часа и перевода, по возможности, работников на удаленку. Ограничения действуют со среды, 28 октября, до полуночи 3 ноября, но, вероятнее всего, будут продлены.
В частности, без веских оснований чехам будет запрещено выходить из дома в промежуток с 21:00 до 4:49. Собаку рекомендовано выгуливать не далее, чем в 500 м от места проживания. Работа рынков и киосков – запрещена. Данная мера не распространяется на места торговли фруктами, овощами, молоком и молочными продуктами, мясом, яйцами, хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Но все эти товары должны быть чешского производства.
На площади 400 квадратных метров на рынке одновременно может находиться максимум 20 человек, а расстояние между киосками должно быть не менее двух метров.
Спа-центры и медицинские реабилитационные учреждения могут оказывать помощь людям, у которых она хотя бы частично покрыта государственной страховкой, но не лицам, которые платят самостоятельно.
Розничные магазины должны быть закрыты все воскресенье.
С понедельника по субботу магазины должны закрываться с 20:00 до 5:00.
Казино, игровые залы и букмекерские конторы должны закрыться.
Исключение составляют автозаправочные станции, аптеки, магазины в местах повышенной концентрации пассажиров (аэропорты, вокзалы), магазины в медицинских учреждениях.
Рестораны могут продавать еду только навынос.
Флористы также останутся открытыми, в магазине могут присутствовать максимум два покупателя.
Прага, Елена Васильева
Прага. Другие новости 27.10.20
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