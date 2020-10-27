Франция может в ближайшие дни удлинить ночной комендантский час и ввести карантин выходного дня

В ЕС самая тяжелая ситуация с пандемией сложилась во Франции. Практически пятая часть всех зараженных в Европе регистрируется ежедневно на территории этой страны.

В понедельник власти сообщили о свыше 27 тысячах заражений, выявленных за сутки, в воскресенье эта цифра превысила 52 тысячи человек.

Вторая волна, которую опасались как власти, так и общество, может поставить под угрозу больничную систему страны.

Профессор-иммунолог, председатель Научного совета при президенте Франции Жан-Франсуа Дельфресси признал, не исключает, что инфицированных может быть в два раза больше, сообщает «Евроньюс». Он добавил: «Нам тяжело дается нынешняя ситуация. Имеющиеся в нашем распоряжении данные заставляют нас предполагать, что, скорее всего, вторая волна сокрушительнее первой, особенно, если судить по тому, что происходит сейчас в отделениях реанимации и интенсивной терапии стационаров. Мне приходится констатировать, что очень многие сограждане не могут пока осознать, с какой бедой всем нам приходится иметь дело».

Во вторник президент Макрон проводит заседание оборонного совета, действующего в условиях чрезвычайной санитарной ситуации. По сообщению Le Monde, требуется «точная оценка эффективности комендантского часа, который затрагивает жизнь 45 миллионов французов».

Премьер-министр встречается с лидерами политических партий и движений, а также руководителями парламентских фракций, глава кабмина проведет и разговор с представителями профсоюзов и делегацией местных властей. Кастекс выслушает точку зрения собеседников на новое ужесточение ограничительных мер.

«Фигаро», ссылаясь на источники в Елисейском дворце, предполагает, что рассмотрены будут удлинение комендантского часа, введение карантина в выходные дни, введение частичного карантина на наиболее зараженных территориях. Но школы, где каникулы завершаются в следующий понедельник, пока закрывать не будут.

О принятых решениях объявят, скорее всего, в четверг.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 27.10.20

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