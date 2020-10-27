В Швеции в этом году отменены многие рождественские ярмарки

Продолжающаяся пандемия привела к отмене нескольких классических рождественских ярмарок в Швеции. Уже решено, что в этом году нельзя будет прогуляться среди рыночных прилавков ни в Старом городе Стокгольма, ни в Культурен в Лунде, ни в Ямтли в Эстерсунде, сообщают «Новости Швеции».

Муниципалитет Сюрахаммара сообщает на своём веб-сайте, что он принял решение отменить ежегодный рождественский рынок в центре города после «общей оценки рисков и с учетом рекомендаций Агентства общественного здравоохранения».

Но кое-где всё же решили рискнуть и представить шведам классическое рождественское развлечение. Рождественский рынок в Хилтебрюке пытается так организовать мероприятие, чтобы адаптировать его к пандемии, с ограниченным числом участников и охраной, следящей за соблюдением коронавирусных ограничений.

«Люди уже привыкли соблюдать дистанцию, поэтому я не думаю, что у нас будут проблемы», – говорит генеральный директор по маркетингу Кэролин Скофтерёд.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 27.10.20

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