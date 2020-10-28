Швеция зафиксировала осенний пик заболеваемости ковидом

На прошлой неделе в Швеции был зафиксирован самый высокий ежедневный рост новых случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии Сovid-19. Об этом следует из опубликованной во вторник статистики местного агентства здравоохранения. 23 октября анализы вновь выявили инфекцию у 1870 человек, сообщает Reuters.

Текущее максимальное значение чуть больше пикового значения конца июня, когда за один день было выявлено 1698 инфицированных. Однако агентство здравоохранения отмечает, что весенний максимум был, вероятно, даже выше, но гигиенисты не выявили случаев из-за ограниченного тестирования населения.

По данным Американского университета Джонса Хопкинса, в 10-миллионной скандинавской стране на сегодняшний день заразились коронавирусом 115 785 человек, умерло 5918 человек, что на душу населения значительно больше, чем в других странах Северной Европы.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 28.10.20

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