Евросоюз предупредил о нехватке вакцины против коронавируса до 2022 года

Только часть населения стран Европейского Союза сможет получить вакцину против коронавируса до 2022 года, так как препараты могут оказаться неэффективными или их не удастся произвести в достаточном количестве. Такое заявление сделали официальные лица ЕС на внутреннем заседании, передает Reuters со ссылкой на чиновников.

«До конца 2021 года не будет достаточных доз вакцины против Covid-19 для всего населения», – заявил представитель Европейской комиссии на закрытом заседании в понедельник, 26 октября.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что доступ к вакцине будет ограничен «на начальных этапах внедрения», но никогда не уточняла, как долго продлится начальная фаза.

В июле Еврокомиссия и правительства стран ЕС согласовали документ, в котором говорилось, что по крайней мере 40% населения ЕС должны быть вакцинированы на первом этапе.

Как отмечает агентство, ЕС с населением 450 млн человек заказал более 1 миллиарда доз потенциальных вакцин против коронавируса от трех производителей лекарств и ведет переговоры о предварительной закупке еще миллиарда доз с другими фармацевтическими компаниями.

Известно, что Евросоюз зарезервировал препараты компаний AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson и ведет переговоры с Moderna, Pfizer и CureVac.

Брюссель, Наталья Петрова

Брюссель. Другие новости 28.10.20

Бельгия заявляет, что находится на грани катастрофы из-за ковида. / Сегодня Макрон объявит о новых ограничениях – ситуация с ковидом во Франции становится все хуже. / Швеция зафиксировала осенний пик заболеваемости ковидом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»