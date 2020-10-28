В Швейцарии заканчиваются койки для ковидных больных – власти просят вернуться к идее локдауна

Швейцария может столкнуться с нехваткой больничных коек и коек в отделениях интенсивной терапии из-за роста числа случаев заражения Covid-19.

Как рассказал на пресс-конференции Андреас Штеттбахер, представитель правительственной научно-консультативной группы по борьбе с коронавирусной инфекцией, если рост числа случаев продолжится, больницы будут полностью заняты через 15 дней, а отделения интенсивной терапии – через 11 дней.

На той же конференции глава швейцарской национальной спецгруппы по борьбе Covid-19 Мартин Акерманн предупредил, что больницы уже достигли своего предела мощности. Аккерманн также отметил, что никаких признаков падения заболеваемости в Швейцарии не наблюдается.

«Сегодня в Швейцарии больше госпитализаций и смертей, чем в середине марта, и их число растет», – указал Акерманн. – Люди не ограничивают свою мобильность, как это было в середине марта. Уровень мобильности в настоящее время намного выше, чем на пике первой волны коронавируса».

Акерманн также отметил, что, по его мнению, для населения должна быть введена полная изоляция и альтеранатив радикальным мерам нет – только так получится обуздать распространение вируса.

Напомним, что в понедельник министр здравоохранения Ален Берсет объявил, что правительство Швейцарии планирует объявить в среду о более строгих мерах по борьбе с коронавирусом.

Во вторник в стране было зарегистрировано 5949 новых случаев заражения, в результате чего общее число инфекций с начала пандемии достигло 127 042.

Число погибших в Швейцарии составляет 1930 человек.

Берн, Елена Васильева

Берн. Другие новости 28.10.20

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