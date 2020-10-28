Автострада A7 в Вене блокирована проармянской демонстрацией

Движение по автомагистрали A7 в Вене было заблокировано в среду, 28 октября, утром в обоих направлениях на платной дороге Вьенна (Изер) демонстрацией в поддержку Армении. Около 7:30 пробки образовывались как в направлении Лиона, так и в направлении Марселя, сообщает служба дорожной информации Bison Futé.

Протестующий, назвавшийся Артуром, объяснил, что митинг был вызван опасениями, что в Армении происходит « второй геноцид». Вместе с ним на дороге находилось примерно 300-400 человек. « Мы хотим, чтобы это прекратилось. Мы хотим мира», – рассказал протестующий в интервью агентству AFP. « В Армении всего три миллиона человек, и мы воюем против трех стран – Турции, Азербайджана и Сирии, не говоря уже об израильтянах, которые предоставляют беспилотники, которые использовались для бомбардировки армянских позиций», – заявил протестующий.

Армянская община требует международного признания Нагорного Карабаха, населенного армянами. Азербайджан настаивает на том, что Карабах следует вернуть ему как историческую территорию.

Вена, новый День, Елена Васильева

Вена. Другие новости 28.10.20

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