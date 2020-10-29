Франция уходит на повторный карантин – остановить эпидемию Covid-19 не удается

Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении в среду вечером объявил о введении общенационального карантина, чтобы остановить резкий рост заболеваемости коронавирусом. Ограничения будут действовать с полуночи пятницы, 30 октября, до 1 декабря на континентальной части Франции.

Французам можно будет выходить на улицу лишь для того, чтобы добраться на работу, для получения медпомощи, для закупок первой необходимости, для посещения близких родственников и для коротких прогулок не более часа. Для этого необходимо будет заполнить специальную форму. Такой же порядок действовал во время первого локдауна весной.

Прекращают работу рестораны, кафе и бары, а также магазины, торгующие товарами не первой необходимости.

Детские сады и школы, в отличие от весеннего карантина, останутся открытыми. Университетам будет предложено по возможности перейти на дистанционное обучение.

Остаются открытыми дома престарелых для посещения родственников при строгом соблюдении санитарных мер.

Кроме того, запрещаются перемещения между регионами Франции. Внешние границы Шенгенской зоны останутся закрытыми.

Как заявил Макрон, коронавирус снова застал Европу врасплох. «Некоторые страны, такие как Испания, Ирландия, Нидерланды, приняли раньше нас жесткие меры. Тем не менее все мы сегодня оказались в одной точке: нас захлестнула вторая волна, которая, как мы теперь предполагаем, окажется более масштабным и смертоносной, чем первая», – приводит слова президента Франции «Евроньюс».

При этом, он подчеркнул, что «экономика не должна остановиться», поэтому продолжат работу заводы, сельскохозяйственные предприятия и госучреждения.

Тем, кто по разным причинам не сможет продолжить деятельность, президент Франции пообещал помощь государства – им будут выплачивать пособия по частичной безработице.

Глава Пятой республики также заявил о возможности смягчения карантина спустя две недели, если удастся остановить эпидемию. По его словам, «наша цель – снизить рост заражения с 40 тыс. до 5 тыс. в сутки». В завершение Макрон призвал сограждан к единству и терпению, выразив надежду, что введенные меры позволят отметить Рождество в кругу семьи.

Ранее во многих департаментах Франции для борьбы с коронавирусом был введен комендантский час, однако, как признал Макрон, эта мера не помогла остановить быстрое распространение инфекции.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель также объявила о введении локдауна, который продлится четыре недели, начиная со 2 ноября. В стране будут закрыты рестораны, бары, кинотеатры, выставки, отели, спортзалы, бассейны и центры досуга. Общепит не сможет принимать посетителей, однако заведениям разрешат продавать еду на вынос. Магазины и учебные учреждения продолжат работу. Людям будет разрешено ходить в гости друг к другу, однако им запретят собираться компаниями больше 10 человек и больше двух домохозяйств.

Париж, Наталья Петрова

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