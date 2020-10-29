Польша сообщает о рекордной заражаемости и смертности от ковида

Рекордные случаи заражения коронавирусом и смертности зарегистрированы в Польше.

По данным министерства здравоохранения, в среду было зарегистрировано 18820 новых случаев инфицирования.

Страна также сообщила о рекордном количестве смертей: 236 смертей в среду, согласно последним правительственным данным.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в Польше составляет 299 049, а число погибших – 4849 .

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 29.10.20

Франция уходит на повторный карантин – остановить эпидемию Covid-19 не удается. / Британские подростки заработали тысячи фунтов на древних монетах. / Автострада A7 в Вене блокирована проармянской демонстрацией. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»