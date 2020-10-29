Польша сообщает о рекордной заражаемости и смертности от ковида

Рекордные случаи заражения коронавирусом и смертности зарегистрированы в Польше.
По данным министерства здравоохранения, в среду было зарегистрировано 18820 новых случаев инфицирования.
Страна также сообщила о рекордном количестве смертей: 236 смертей в среду, согласно последним правительственным данным.
Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в Польше составляет 299 049, а число погибших – 4849 .
Варшава, Елена Васильева
Варшава. Другие новости 29.10.20
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