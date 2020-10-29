Великобритания: коронавирусом все стали болеть в два раза активнее

Число случаев коронавируса в Англии за последние три недели увеличилось вдвое. Таковы данные, озвученные группой исследователей из Имперского колледжа Лондона. «Вторая волна эпидемии в Англии достигла критической стадии», – говорят эксперты.

Пол Эллиотт, глава отдела эпидемиологии и биостатистики Имперского колледжа, предупредил, что необходимо сделать больше, чтобы остановить распространение вируса. «Сейчас более чем когда-либо мы все должны работать вместе, чтобы обуздать дальнейшее распространение вируса и избежать последующего перегрузки службы здравоохранения», – считает он.

Отметим, что в период с 16 по 25 октября исследователи протестировали 85 971 человека со всей Англии. Они обнаружили, что распространенность вируса продолжает расти во всех возрастных группах и во всех регионах Англии, причем наибольший рост наблюдается у лиц в возрасте от 55 до 64 лет (с 0,37% до 1,2%). Однако самый высокий процент положительных результатов был выявлен у лиц в возрасте 18-24 лет (2,2%).

Согласно исследованию, географическое распределение вируса было неравномерным, с наибольшей распространенностью вируса в Йоркшире и Хамбере (2,7%) и на Северо-Западе (2,3%).

Исследование показало, что количество положительных случаев удваивается каждые девять дней.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 29.10.20

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