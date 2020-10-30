Греция расширяет ограничительные меры в связи с коронавирусом

Греция ужесточает региональные ограничения, чтобы обуздать распространение коронавируса.

Второй по величине город страны Салоники, а также город Лариса и регион Родопи будут заблокированы с пятницы в 6 часов утра по местному времени. Таким образом, общее количество региональных блокировок достигло семи, сообщает CNN.

«Средний возраст новых инфицированных, а также ежедневное отслеживание контактов показывают, что случаи заболевания связаны с массовыми общественными собраниями, развлекательными и спортивными мероприятиями», – рассказал заместитель министра гражданской защиты Никос Хардалиас.

Ожидается, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявит в пятницу о более строгих мерах сдерживания распространения вируса, которые продлятся один месяц.

Премьер отметил, что его цель по-прежнему заключается в том, чтобы избежать национальной изоляции. Вместо нее может быть объявлен более строгий комендантский час.

По данным Национальной организации здравоохранения Греции, в стране зарегистрировано 35 510 случаев коронавируса и 615 смертей от этого заболевания.

Афины, Александра Столицына

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