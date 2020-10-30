Европа снова в эпицентре пандемии Covid-19 – ВОЗ

Европа снова оказалась в центре пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщил в четверг директор отделения Всемирной организации здравоохранения по Европе доктор Ханс Клюге, число случаев коронавируса в ЕС превысило отметку в 10 миллионов с начала пандемии, причем только на прошлой неделе было подтверждено более 1,5 миллиона случаев заболевания.

«Европа снова оказалась в эпицентре этой пандемии», – сказал Клюге на встрече с министрами здравоохранения европейских стран. – Рискуя показаться паникером, я должен выразить нашу реальную озабоченность и выразить нашу непоколебимую приверженность стоять рядом с вами и поддерживать вас, насколько это возможно».

Клюге предупредил, что количество госпитализаций выросло до «невиданного с весны уровня»: число случаев заболевания за последние две недели увеличилось с 7 миллионов до 9 миллионов, а количество смертей в регионе на прошлой неделе выросло на 32%.

Системы тестирования не поспевают за «очень высокоскоростной передачей», отметил Клюге, а показатели положительных тестов достигли новых высот в большинстве европейских стран.

Поскольку Европа находится на стадии второй волны, многие страны вводят новые ограничения в попытке обуздать распространение коронавируса.

Клюге заявил, что с пятницей, когда Франция вводит национальную изоляцию, запреты являются «крайней мерой», поскольку они обходят «все еще существующую возможность вовлечь всех в основные и эффективные меры».

Париж, Елена Васильева

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