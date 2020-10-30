140 мигрантов погибли по пути из Сенегала на Канарские острова

По меньшей мере 140 человек погибли у берегов Сенегала в результате затопления лодки, перевозившей мигрантов. Трагедия произошла на прошлой неделе, сообщила Международная организация по миграции (МОМ). Это – самое массовое кораблекрушение в 2020 году. Лодка перевозила около 200 мигрантов и, по данным некоторых местных СМИ, военно-морские силы Сенегала и Испании, а также рыбаки, находившиеся поблизости, спасли 59 и обнаружили останки еще 20 человек. Члены местного сообщества сообщили МОМ, что судно покинуло Мбур, прибрежный город на западе Сенегала, в субботу, 24 октября, и направилось к Канарским островам. Судно загорелось через несколько часов после отплытия и перевернулось недалеко от Сен-Луи на северо-западном побережье Сенегала.

Международная организация по миграции (МОМ) глубоко опечалена этой недавней трагедией, – говорится в пресс-релизе. Она произошла после четырех кораблекрушений, зафиксированных на прошлой неделе в центральном Средиземноморье и еще одного в проливе Ла-Манш. «Мы призываем к единству между правительствами, партнерами и международным сообществом, чтобы ликвидировать сети торговли людьми и контрабанды, которые эксплуатируют отчаявшихся молодых людей», – сказал Бакари Думбия, глава миссии МОМ в Сенегале. Он также отметил важность поддерживать «расширенные правовые каналы для подрыва бизнес-модели торговцев людьми и предотвращения гибели людей».

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 30.10.20

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