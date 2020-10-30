Чешское здравоохранение готово рухнуть – врачей и больниц не хватает

В Чешской Республике сейчас самый высокий уровень новых коронавирусных инфекций и смертей на душу населения в Европейском союзе. Часть заболевших – медицинские работники, у которых также положительный результат теста на вирус, что создает нехватку персонала в больницах, уже и так находящихся на грани возможностей приема больных.

«Чешская система здравоохранения никогда раньше не сталкивалась с такой проблемой. Ежедневно количество заболевших медицинских работников увеличивается на 1000. С 10 миллионами человек в Чешской республике, это серьезное число», – сказал CNN доктор Милан Кубек, президент Чешской медицинской палаты.

Чешская медицинская палата и министр здравоохранения призвали чешских врачей, живущих за границей, вернуться домой, чтобы помочь в борьбе с вирусом. Студентам-медикам и людям с медицинским образованием также было предложено выступить с заявлением. Более 1000 квалифицированных медсестер, которые ушли из профессии, предложили вернуться, чтобы помочь.

«Система здравоохранения в Чешской Республике уже рухнула, потому что больницы, за некоторыми исключениями, не в состоянии оказывать долгосрочную помощь пациентам, не страдающим Covid-19», – говорит Иржи Вигнал, главный врач скорой помощи больницы Кийов.

Кубек тоже надеется на помощь из-за границы. Но есть проблема: когда Италия обратилась за помощью из-за границы на пике вспышки коронавируса, военные врачи и медсестры со всего мира откликнулись на призыв. Чехия этого не сделала.

Как заявил заместитель министра обороны Чехии Ян Гавранек, в то время стране были необходимы военные врачи. Но он признал, что первая волна в Чешской Республике была «довольно жесткой».

В следующий раз, по его словам, Чешская республика будет больше думать, когда другая страна попросит о помощи.

«Мы понимаем, что это улица с двусторонним движением, и мы не можем просто просить, не давая взамен», – сказал Гавранек.

Между тем, прибывает иностранная помощь с десятками медицинских работников из Национальной гвардии США и сотнями – из Европы, но до конца закрыть потребность в медперсонале Чехии это все равно не позволит, сообщает CNN.

Прага, Александра Столицына

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