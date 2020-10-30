Полячек приглашают в Швецию на бесплатные аборты

Министр Швеции по вопросам гендерного равенства Оса Линдхаген заявила, что нужно разрешить польским женщинам приезжать в Швецию, чтобы сделать аборт.

Ужесточение польского закона об абортах привело к женским демонстрациям в Польше. В то же время несколько сотен человек собрались у посольства Польши в Стокгольме. Планируемые изменения в польском законодательстве об абортах побудили Осу Линдхаген предложить полячкам абортный туризм в Швецию.

«Пусть польские женщины делают аборты в Швеции! – пишет Оса Линдхаген в Instagram. – Швеции пора встать на защиту польских женщин так же, как Польша когда-то заступилась за нас! В 1960-х годах, когда аборты были запрещены в Швеции, тысячи шведских женщин ездили в Польшу, где аборты были разрешены».

По словам министра, Партия зелёных теперь хочет предложить польским женщинам делать аборты в Швеции бесплатно, за счёт шведских налогоплательщиков.

Стокгольм, Александра Столицына

Стокгольм. Другие новости 30.10.20

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