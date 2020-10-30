Задержан мужчина, подозреваемый в контакте с террористом из Ниццы

Вечером в четверг под стражу был взят 47-летний мужчина, подозреваемый с связи с террористом, который накануне напал на церковь Нотр-Дам в Ницце и убил трех человек. Как сообщает газета «Фигаро», предполагаемый исполнитель смертельного нападения с ножом на мужчину и двух женщин – 21-летний тунисец, прибывший во Францию ​​9 октября из Италии. Задержанный 47-летний мужчина подозревается в контакте с ним за день до событий, сообщает источники в судебных органах. Однако другой источник, близкий к расследованию, призвал не делать поспешных выводов относительно характера контакта террориста и задержанного 47-летнего мужчины.

Правоохранительным органам Франции, между тем, удалось восстановить хронологию трагических событий в церкви Нотр-Дам в Ницце.

Нападавший вошел в базилику в 8:29 утра в четверг, где зарезал 60-летнюю женщину и 55-летнего ризника. 44-летняя бразильянка, многодетная мать, проживающая во Франции, получила несколько ножевых ранений, она смогла убежать из церкви и скрыться в соседнем ресторане, где от ранений и умерла. Полиция несколько раз стреляла в террориста, потому что он не реагировал на требования сложить оружие и «приближался к ним с угрозой, крича» Аллах Акбар».

Тяжело раненный, он был доставлен в больницу, где ему сделали операцию, угрозы жизни нет.

В базилике следователи обнаружили орудие убийства – нож с лезвием 17 см. Также были обнаружены сумка с личными вещами, Коран и два телефона, а также два неиспользованных ножа. Расследование, начатое национальной антитеррористической прокуратурой, идет по статьям о террористических убийствах и покушении на убийство.

Ницца, Елена Васильева

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