Игры в куклы развивают в детях сочувствие и социальные навыки – исследование

Американская компания Mattel и специалисты по нейробиологии из Кардиффского университета провели новое исследование, в котором впервые используются методы нейровизуализации как средство изучения эффектов игры с куклами. Анализ показал, что игра в куклы активирует области мозга, которые позволяют детям развивать навыки обработки социальной информации, такие как сочувствие.

В исследовании приняли участие 33 ребенка в возрасте от 4 до 8 лет, девочек и мальчиков, которым было поручено играть в куклы Барби. Результаты показали, что при игре в куклы задействована часть мозга, которая помогает детям развивать сочувствие к другим людям и социальную ловкость.

Кардиффские исследователи также обнаружили, что игра с куклами активизирует больше, чем другие виды творческой деятельности, использование так называемой Sulcus temporalis superior (STS), функция которой чаще всего связана с социальным поведением.

Упражнения с куклами развивают способность правильно приписывать разные психические состояния (такие как желания, намерения и убеждения) себе и другим, понимать, что эти состояния различны у разных людей, и понимать поведение других на основе их правильной интерпретации.

Кроме того, наблюдались социальные преимущества кукол, хотя дети играли в одиночку, а не с другими, и были одинаковыми для девочек и мальчиков.

«Играя в куклы, дети создают свои собственные маленькие воображаемые миры, в отличие от игр, в которых им нужно решать проблемы или строить. Куклы заменяют живых людей, и дети думают о них именно так. Это заставляет их задуматься о своих персонажах и способах общения. Вот почему куклы помогают им приобретать социальные навыки, которые понадобятся им в дальнейшей жизни », – рассказала Daily Mail исследователь развития Сара Герсон из Кардиффского университета.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 30.10.20

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