Мэрия Мадрида пошлет в День всех святых дроны на кладбища – следить за поведением живых

Мэрия Мадрида в четверг подтвердила, что в День всех святых будет направлять дроны летать над двумя крупнейшими кладбищами города, чтобы гарантировать, что жители соблюдают меры по предотвращению распространения коронавируса.

Жители смогут посещать кладбища группами до шести человек на соответствующем расстоянии. Ежедневно за соблюдением правил будут следить 300 сотрудников городской полиции.

Дроны помогут полиции на двух крупнейших кладбищах города. Это кладбище Ла Альмудена, где похоронены известные испанцы, такие как танцовщица фламенко Лола Флорес или невролог Сантьяго Рамон, лауреат Нобелевской премии. Второе кладбище находится в районе Карабанчель.

«В наши дни мы не можем допустить образования скопления людей на кладбищах или перед ними», – сказал мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда.

Во время закрытия в марте полиция прикрепила к дронам динамики, чтобы приказывать людям в парках и других общественных местах расходиться по домам.

Мадрид, Елена Васильева

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