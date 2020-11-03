Полиция ищет исполнителей теракта в Вене

Теракт в столицы Австрии Вене. Вооруженное нападение устроили несколько злоумышленников, один из которых застрелен, ведутся поиски его сообщников. Проводится масштабная спецоперация, сообщает «Евроньюс». Полиция сообщает, что нападения произошли в шести местах, в том числе в центре города возле синагоги, еврейского общинного центра и ресторанов. В правоохранительных органах подтвердили, что один человек погиб, несколько получили тяжелые ранения, в том числе полицейский. По информации городских властей, пострадали 15 человек. Между тем в службе скорой медицинской помощи сообщают о нескольких жертвах.

Власти просят жителей города не выходить из домов, не подходить к окнам и призывают очевидцев не распространять в соцсетях видео и фото с места происшествия.

Работа общественного транспорта ограничена.

Раввин Шломо Хофмейстер рассказал журналистам, что синагога в момент нападения была закрыта. По его словам, он видел по меньшее мере одного человека, стрелявшего по посетителям бара.

С 3 ноября Австрия вводит карантин из-за коронавируса, в частности ограничение на выход из дома с 20:00 до 06:00, в связи с чем бары и рестораны вечером были переполнены.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что полиция будет решительно действовать против исполнителей теракта. «Мы не позволим нас запугать терроризмом и будем всеми силами бороться с такими атаками», – говорится в заявлении канцлера.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 31.10.20

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