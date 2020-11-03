В Швеции хотят в пять раз поднять цены на бензин и дизельное топливо

Транспортное управление Швеции требует повысить налоговую нагрузку на автолюбителей, которые ездят на бензине и дизельном топливе. Чтобы к 2030 году сократить выхлопы автомобилей в атмосферу на 70 процентов, необходимо увеличить цены на топливо до 50 крон за литр.

Такое предложение содержится в документе, касающемся «инфраструктуры будущего», где отражены меры достижения климатических целей в транспортном секторе, который Транспортное управление передало правительству, сообщает портал «Новости Швеции».

Речь идет о повышении цен на бензин и дизельное топливо и принуждения жителей королевства покупать электромобили. Лена Эриксон, генеральный директор Транспортной администрации Швеции, считает, что повышение цен на топливо, в числе прочего, сдержит и рост трафика на дорогах страны.

По словам Лены Эриксон, от того, насколько высоко удастся поднять цены на бензин и дизельное топливо, зависит насколько быстро получится электрифицировать автопарк Швеции. Чтобы идти по намеченному плану бензин и дизель должен стоить 50 крон за литр, вместо нынешних 13-14 крон.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 03.11.20

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