Литва готовится ввести всеобщий карантин

В Литве может быть введен тотальный карантин из-за значительного роста заболеваемости Covid-19. Об этом сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

По его словам, правительство 4 ноября рассмотрит предложение ввести всеобщий карантин с конца этой недели, скорее всего, с полуночи субботы, 7 ноября, не меньше, чем на три недели. Об этом сообщает издание Delfi. «К сожалению, хотелось избежать таких мер, но мы прислушиваемся к мнению врачей, специалистов. Видимо, выбора нет», – отметил премьер.

В последние пару недель заболеваемость коронавирусом в Литве составляет около 300 случаев на 100 тысяч жителей, показатели суточного прироста зараженных приближаются к 1000. За последние сутки в Литве выявлено 897 новых случаев ковида, от последствий коронавируса скончались 5 человек.

В целом в Литве Covid-19 выявлен у 17 453 человек, выздоровели 4 934. В общей сложности от коронавируса в стране скончались 175 человек.

Ранее целый ряд стран Европы – Чехия, Ирландия, Франция, Германия, Бельгия, Италия – ввели локдауны разной степени жесткости в попытке остановить стремительное распространение коронавируса.

Вильнюс, Наталья Петрова

Вильнюс. Другие новости 03.11.20

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