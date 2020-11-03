Три миллиарда человек могут так и не дождаться вакцины от коронавируса

До трех миллиардов человек в мире могут так и не дождаться вакцины от коронавируса. И причина будет не только в бедности или отсутствии сильных и эффективных систем здравоохранения в некоторых странах.

Еще одна серьезная проблема заключается в том, что эти 3 миллиарда живут в районах, где хранение вакцин с регулируемой температурой невозможно. Однако без этого вакцина быстро теряет свою эффективность. Как сообщает британская газета The Independent, на это указывает исследование немецкой логистической компании DHL.

Эксперты DHL предупреждают, что среди проблем, с которыми группы вакцинации столкнутся после разработки эффективных препаратов, является отсутствие столь необходимого холодильного оборудования в большинстве стран мира. Наиболее многообещающие типы вакцин против коронавируса требуют постоянного и эффективного охлаждения на всем пути, от производственной линии до шприца, чтобы оставаться эффективными и безопасными.

По данным DHL, некоторые вакцины могут потребовать глубокого охлаждения до температуры минус 80 градусов Цельсия. Медицинские морозильники, обеспечивающие температуру не ниже минус 70 градусов, медут тем, редко встречаются в американских и европейских больницах.

«Это создает новые логистические проблемы для сегодняшних медицинских цепочек поставок, которые обычно распределяют вакцины при температуре от минус двух до минус восьми градусов по Цельсию», – заявляет немецкая компания.

До данным DHL, большая часть стран Центральной Азии, значительная часть Индии и Юго-Восточной Азии, Латинская Америка, за исключением крупнейших стран, и подавляющее большинство стран Африки столкнутся с проблемой обеспечения эффективного охлаждения вакцин. По данным DHL, технологии, решающие эту проблему, недоступны более чем в двух третях мира.

Берлин, Александра Столицына

Берлин. Другие новости 03.11.20

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