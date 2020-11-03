В Австрии объявлен трехдневный траур по убитым в теракте

По всей Австрии в полдень вторника была объявлена минута молчания – в память о жертвах теракта в центре Вены. А со среды в стране начнётся трёхдневный национальный траур.

Вооружённое нападение в столице в понедельник вечером унесло жизни четырёх человек, более 20 были ранены. Террорист был ликвидирован полицией через девять минут после того, как он открыл огонь, сообщает «Евроньюс».

Власти Австрии призывают не допускать проявлений религиозной и национальной нетерпимости.

Террорист, по данным МВД Австрии – 20-летний албанец, выходец из Северной Македонии. Он отбывал срок по обвинению в попытке присоединиться к экстремистам в Сирии, но в декабре прошлого года был досрочно освобождён.

В МВД не исключают, что нападавший действовал в одиночку, но тем не менее продолжают активные поиски возможного сообщника, о котором говорилось накануне. Идут обыски и аресты: менее чем за сутки были задержаны 14 человек из ближайшего окружения террориста. В Австрии усилены меры безопасности.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 03.11.20

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