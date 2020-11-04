ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене

Экстремистская группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в столице Австрии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на интернет-портал боевиков.

Жертвами нападения в понедельник вечером стали четыре человека, раненых – более 20. Террорист был ликвидирован полицией через девять минут после того, как он открыл огонь.

Власти страны призывают не допускать проявлений религиозной и национальной нетерпимости.

Вооружённое нападение в столице в понедельник вечером унесло жизни четырёх человек, более 20 были ранены. Террорист был ликвидирован полицией через девять минут после того, как он открыл огонь, сообщает «Евроньюс».

Террорист, по данным МВД Австрии – 20-летний албанец, выходец из Северной Македонии. Он отбывал срок по обвинению в попытке присоединиться к экстремистам в Сирии, но в декабре прошлого года был досрочно освобождён.

В МВД не исключают, что нападавший действовал в одиночку, но тем не менее продолжают активные поиски возможного сообщника, о котором говорилось накануне. Идут обыски и аресты: менее чем за сутки были задержаны 14 человек из ближайшего окружения террориста. В Австрии усилены меры безопасности, сообщает «Евроньюс».

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 03.11.20

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