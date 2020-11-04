Новые ограничения в Швеции коснутся 70 процентов населения

Швеция ужесточает антиковидные меры. По данным BBC, за столиками в ресторанах и кафе теперь смогут сидеть максимум восемь человек. В связи с резким ростом числа коронавирусных инфекций премьер-министр Стефан Лёфвен объявил, что ситуация «очень серьезная», поэтому теперь рекомендации правительства по сдерживанию распространения вируса касаются примерно 70 процентов из 10,5 миллионов жителей Швеции, сообщает BBC.

Власти советуют людям избегать закрытых общественных мест, таких как торговые центры, бассейны или тренажерные залы, и не посещать культурные мероприятия. Если это возможно, граждане Швеции должны как можно чаще оставаться дома и общаться только с членами семьи.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 04.11.20

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