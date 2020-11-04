Португалия объявила о новых ковидных ограничениях

4 ноября большая часть Португалии вступила в новую фазу карантина. Он проходит легче, чем весной, но вскоре правительство может принять более строгие меры, чтобы остановить вторую волну пандемии Covid-19.

Ограничения, объявленные премьером страны Антонио Кошта, касаются 121 из 308 муниципалитетов страны, или 70% населения, они будут действовать две недели. Удаленная работа, если это возможно, стала обязательной, но сидение дома – мера рекомендательная. Ходить по магазинам, заниматься спортом и помогать родственникам можно.

В отличие от весны, школы остаются открытыми, рестораны тоже работают, но закрываются пораньше.

В парламент страны поступило предложение о лигитимизациии ЧС в области здравоохранения, чтоб исполнительная власть могла гарантировать, что она может юридически ограничить свободу передвижения, в том числе ввести комендантский час, например, в выходные дни.

Как и другие европейские страны, в Португалии наблюдается всплеск эпидемии коронавируса, который превышает первую волну прошлой весны по количеству ежедневных инфекций и госпитализаций.

Порту, Елена Васильева

Порту. Другие новости 04.11.20

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