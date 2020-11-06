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Пятница, 6 ноября 2020, 11:26 мск

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Несколько регионов Италии стали карантинными зонами

Европа бьёт новые коронавирусных рекорды. Заболеваемость остановить пока не удается, поэтому повсеместно едва ли не каждый день вводятся все новые и новые ограничительные меры. Так, сегодня в Италии регионы, наиболее пострадавшие от второй волны коронавируса, переводятся в статус карантинных зон.

В Италии уже действует комендантский час с 22:00 до 5:00, бары и рестораны закрываются в 18:00, но для регионов «красной зоны» – Ломбардии, Пьемонта, Валле-д'Аоста и Калабрии – ограничения будут ещё жёстче. Жители данных территорий могут покидать дом только в случае исключительной необходимости – для поездок на работу или к врачу. Тем, кто находится в «оранжевых зонах», запрещено покидать свои города, за исключением поездок на работу или для лечения, бары и рестораны закрыты, они работают только в режиме доставки еды или готовят блюда на вынос.

По данным министерства здравоохранения, в четверг Италия констатировала 35 505 новых случаев инфицирования и 445 смертей от ковида. Общее количество заболевших в стане с начала пандемии достигло 824 879, а смертельных исходов – 40 192.

Рим, Елена Васильева

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