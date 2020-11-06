Париж: в комендантский час теперь запрещено доставлять еду и продавать алкоголь

Париж объявил о более строгих ограничениях в связи с коронавирусом. В четверг во Франции были выявлены рекордные 58 046 новых случаев инфицирования. В стране также зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости в Европе – 1,6 миллиона случаев инфицирования с начала пандемии.

В связи со сложившейся ситуацией с 6 ноября в Париже в комендантский час с 22:00 до 6:00 запрещены: доставка еды, продажа еды на вынос и продажа алкоголя, сообщила полиция.

«Вторая волна уже накатилась на нас и она очень жестокая», – заявил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения Франции Оливье Веран. По его словам, если вирус продолжит распространяться такими темпами, «вторая волна может быть хуже и дольше», чем первая, и может потребоваться время до середины декабря, чтобы ситуация хоть как-то стабилизировалась.

Веран призвал людей соблюдать ограничения, иначе к середине ноября больницы столкнутся с нехваткой коек.

Париж, Александра Столицына

Париж. Другие новости 06.11.20

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