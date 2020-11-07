Австрия после теракта закрывает радикализованные мечети

Вена, Ноябрь 07 (Новый День, Елена Васильева)– Австрийская полиция продолжает поиски возможных сообщников и идейных вдохновителей венского стрелка.

Восемь человек находятся под стражей. Их подозревают в содействии преступнику в подготовке теракта 2 ноября. Четверо из них уже были судимы по статьям о терроризме, сообщает «Евроньюс».

В пятницу власти распорядились о закрытии мечетей, исповедающих радикальные идеи. Одной из причин решения стали данные контрразведки. По ним, Куйтим Фейзулай регулярно посещал две столичные мечети. И, как предполагается, именно эти визиты способствовали его радикализации.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер также объявил об отстранении от работы главы Федерального управления по защите конституции. Его упрекают в совершении некорректных действий после получения информации от иностранных спецслужб. Так, из Словакии поступали сигналы о попытках Фейзулая приобрести боеприпасы. Несмотря на это, наблюдение за ним установлено не было.

Сообщается, что в ряде немецких городов в Нижней Саксонии, Гессене и Шлезвиг-Гольштейне прошли обыски квартир и офисов. Там проживают и работают четверо молодых людей, которые, как полагает следствие, встречались с нападавшим. Двое, предположительно, – навещали его летом в Вене.

20-летний Куйтим Фейзулай – выходец из Северной Македонии, имевший также австрийское гражданство, – был судим за попытку примкнуть к ИГИЛ в Сирии и досрочно освобождён в прошлом году. В понедельник он устроил стрельбу в центре Вены, убив четырёх человек, ранив больше 20, был застрелен полицией.

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