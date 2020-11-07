Франция вторые сутки подряд бьёт рекорды по выявляемости коронавируса

Франция вторые сутки подряд бьёт рекорды по выявляемости коронавирусной ирфекции. Так, в минувший четверг там было зафиксировано 58 046 случаев инфицирования, а в пятницу Минздрав страны отчитался о 60 486 новых положительных тестах на коронавирусных инфекцию.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции больше всего случаев Covid-19 в Европе после России, кроме того, страна находится на третьем месте по количеству летальных исходов болезни – после Великобритании и Италии.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время в больницах Франции находятся 28 955 пациентов с коронавирусом и 4321 человек в отделениях интенсивной терапии, а общее число погибших составляет 39 865 человек.

Для того, чтобы предотвратить коллапс в больницах, во Франции введен комендантский час с 21:00 до 5:00, в Париже после 9 вечера невозможно ни купить еду на вынос, ни заказать ее доставку, ни приобрести алкоголь.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 07.11.20

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