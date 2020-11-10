Шведы оборвали телефоны военным – они заметили российскую подлодку в проливе

В понедельник утром у Эресуннского моста была замечена российская подводная лодка. Это вызвало беспокойство жителей Швеции, которые начали звонить военным, чтобы обратить их внимание на приближение неприятеля.

Российская подводная лодка была замечена в районе пролива Эресунн, который разделяет Швецию и Данию, в понедельник утром, сообщает портал «Новости Швеции».

Она прошла под Эресуннским мостом в надводном положении, как и должны поступать в этом месте подобные суда.

Ребекка Ландберг, менеджер по коммуникациям военно-морского флота Швеции, подтвердила, что это была именно российская подводная лодка. Она подчеркнула, что судно прошло пролив без особых драматических событий, сообщает портал «новости Швеции».

«Ничего драматичного в этом нет. Но я понимаю, что подводные лодки можно редко увидеть. Когда люди их замечают, то нам все начинают звонить. Они считают, что мы должны срочно узнать об этом», – говорит Ребекка Ландберг.

Стокгольм, Александра Столицына

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