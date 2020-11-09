Венгрия уходит в локдаун из-за коронавируса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении жестких ограничений, чтобы остановить рост заболеваемости Covid-19. Карантинные меры будут действовать как минимум 30 дней.

В частности, по всей стране вводится комендантский час с 20:00 до 05:00. Отелям запрещается принимать туристов. Кроме того, с 11 ноября закрываются заведения общепита, музеи, театры и спортивные залы. Жителям будет запрещено собираться компаниями больше 10 человек. Ученики старшей школы и студенты перейдут на дистанционное обучение.

Орбан заявил, что больницы не смогут справиться с нагрузкой, есть прирост заражений будет сохраняться на текущем уровне, передает DW. При этом он допустил продление локдауна.

За минувшие сутки в Венгрии выявлено 4673 новых случая коронавируса. Днем ранее в стране был зафиксирован максимум заболевших за все время пандемии – 5318. Всего в Венгрии инфекция подтверждена у более 114,7 тыс. человек, скончались почти 2,5 тыс. пациентов.

Будапешт, Наталья Петрова

Будапешт. Другие новости 09.11.20

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