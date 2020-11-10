Суд начинает разбирательство по делу о терактах в Барселоне и приморском городе Камбрильсе

Национальный суд Испании начинает разбирательство по делу о терактах в Барселоне и приморском городе Камбрильсе, жертвами которых три года тому назад стали 15 человек.

На скамье подсудимых – три человека. Мохамеду Хули Чемлалу вменяется в вину членство в террористической организации, изготовление и хранение взрывчатых веществ.

Такие же обвинения предъявлены Дриссу Укабиру, брату одного из нападавших.

Кроме того, по данным следствия, именно он арендовал фургон, который использовался преступниками. В пособничестве джихадистам обвиняется и третий подсудимый. Достаточных доказательств для того, чтобы приписать всем троим прямое участие в терактах, выявлено не было, сообщает «Евроньюс».

Группировка «Исламское государство» (запрещена в России – прим. ред.) взяла на себя ответственность за кровопролитие в Барселоне и Камбрильсе. Теракты разбередили старые раны в стране, в которой ещё очень болезненна память о взрывах в Мадриде в 2008 году, коогда от рук исламистов погибли 193 человека и были ранены около 2000.

Барселона, Александра Столицына

Барселона. Другие новости 10.11.20

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