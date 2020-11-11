Пражский зоопарк собирает деньги – животных не на что кормить

Пражский зоопарк собирает средства на закупку корма для содержащихся там животных. В обмен на документ, подтверждающий банковский трансфер, администрация предлагает фотографии получающих пищу обитателей. Еда для белого медведя (на один день) обойдется в 600 крон, то есть примерно в 23 евро. Для азиатского слона и суматранского тигра – в 400 крон (15 евро). На финансовое положение Пражского зоопарка повлияла пандемия коронавируса.

Потери в этом году, по данным администрации, составят порядка четырех миллионов в пересчете на евро. Часть потерь может быть покрыта за счет резервов, часть за счет сбора средств. Ситуация тяжелая, но животных, так или иначе, надо кормить, говорят в зоопарке и призывают жертвовать зверинцу деньги, сообщает «Евроньюс».

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 11.11.20

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