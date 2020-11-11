Пятая часть шведов не доверяет данным властей о коронавирусе

Почти пятая часть населения Швеции считает, что власти намеренно скрывают важную информацию о пандемии. Согласно статистике, наибольшее недоверие наблюдается среди сторонников оппозиционных партий, сообщает портал «Новости Швеции».

Центр опросов Гётеборгского университета (Институт СОМ) задавал случайным респондентам вопросы об их доверии тому, что власти сообщают о пандемии COVID-19.

18 процентов ответили, что утверждение «шведские власти сознательно скрывают важную информацию о коронавирусе от населения» полностью или частично верно.

Половина респондентов считают это утверждение совершенно неверным, 10 процентов считают его частично неверным, а около 20 процентов вообще не имеют мнения по этому вопросу.

В опросе также спрашивали, какие причины могут быть у властей, чтобы скрывать информацию о коронавирусе. Подавляющее большинство (92 процента) ответили, что причина может быть в том, чтобы официально заявить «мы уверены в том, что происходит». 83 процента ответили, что одна из причин может заключаться в том, чтобы «не пугать людей без надобности».

Но есть различия между респондентами. Сторонников оппозиционных партий, считающих, что власти скрывают информацию о пандемии от граждан, значительно больше, чем остальных. Среди них много тех, кто считает, что причиной сокрытия правды может быть то, что власти не контролируют ситуацию и хотят избежать критики.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 11.11.20

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