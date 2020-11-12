Европа отметила 102 годовщину окончания Первой мировой войны

Возложением венка к Могиле неизвестного солдата под Триумфальной аркой начались торжественные мероприятия в Париже в честь Дня перемирия, 102-й годовщины окончания Первой мировой войны. Все они состоялись с ограниченным числом приглашённых лиц – во всем виновата пандемия коронавируса, сообщает «Евроньюс».

Эммануэль Макрон также возложил цветы к памятнику Жоржу Клемансо – премьер-министру Третьей республики и почтил память павших в годы войны минутой молчания. На среду также намечена церемония переноса останков прошедшего всю войну писателя Мориса Женевуа в Пантеон, усыпальницу выдающихся граждан Франции.

В этом году исполняется 100 лет с того момента, как останки одного из 300 тысяч безымянных французских солдат Певрой мировой были погребены под Триумфальной аркой. Накануне здесь финишировал 360-километровый пробег от Вердена (города на северо-востоке Франции, где в Первую мировую развернулось одно из самых грандиозных сражений) до столицы. Участвовавшие в нём военнослужащие в течение пяти дней в точности повторили путь, по которому везли в Париж гроб с неизвестным солдатом, сообщает «Евроньюс».

«Цель нашего пробега от Вердена до Парижа – отдать дань памяти всем погибшим за Францию и показать, что 11 ноября мы чтим не только тех, кто пал в Первую мировую, но и во Вторую мировую, в годы деколонизации. Последний день пробега был посвящён погибшим в этом году», – говорит полковник Тибо де Барбизон.

100 лет назад останки британского солдата, павшего на Западном фронте, были торжественно захоронены в Вестминстерском аббатстве. В официальной церемонии у Кенотафа приняли участие представителей королевской семьи и видные политические деятели. Правительство рекомендовало жителям Лондона и других городов страны почтить память павших, не покидая своих домов.

Не прислушались к совету лишь активисты природозащитного движения Extinction Rebellion.У памятника павшим британским солдатам они развернули баннер «Чти их память. Изменение климата – это война» и возложили к подножию Кенотафа венок из маков с надписью «Действуй сейчас».

День примирения отмечается во всех странах Содружества наций. Именно в этот день 1918 года 11 числа 11 месяца в 11 часов утра вступило в силу Компьенское перемирие, заключенное между Антантой и Германией и положившее конец Первой мировой войне. По традиции это событие отмечается в Соединённом королевстве двумя минутами молчания.

Екатеринбург, Елена Васильева

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