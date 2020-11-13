Великобритания с помощью экспресс-тестов на коронавирус намерена вернуть население к нормальной жизни во время пандемии

Правительство Великобритании планирует закупить 200 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции, которые выдают результат в течение 15 минут. Один тест стоимостью пять фунтов может привести к введению так называемых «пропусков свободы», которые позволят людям с отрицательным результатом теста вернуться к более нормальной жизни. Однако сразу возникли сомнения в достоверности тестов.

Как сообщает The Telegraph, запланированная закупка экспресс-тестов, которая должна происходить постепенно с января по март, может открыть путь к более свободной жизни в стране.

Люди, у которых утром тест отрицательный, могут днем ​​пойти в кино, театр или футбол. Говорят, что тесты Innova выявляют трех из четырех положительных людей, но, например, профессор Джон Дикс из Университета Бирмингема с этим не согласен.

«Тесты могут не выявить до половины инфицированных, особенно если они используются не только обученным персоналом больницы. Кроме того, у людей, получивших отрицательный результат теста, будет ложное ощущение, что они находятся в группе риска. Они могут заболеть на следующий день, и я не могу представить, чтобы они, например, поехали навестить моих дедушку и бабушку. Как, опираясь на такие тесты, выйти на этап расслабляющих мер? На мой взгляд, это совершенно бесперспективно», – заявил Дикс.

Те же тесты в настоящее время используются во время массового тестирования в Ливерпуле, а в будущем могут также использоваться для тестирования групп населения, которым грозит самый высокий риск. Они технически точны до 95 процентов, но только в том случае, если тестируемый имеет высокую дозу вируса.

У людей с меньшей вирусной нагрузкой тесты могут вообще не выявить наличие коронавируса. Это может быть особенно характерно для молодых бессимптомных людей, которые могут бессознательно стать суперпространителями. Набор для тестирования ранее был протестирован Оксфордским университетом и государственным агентством PHE (Public Health England).

С другой стороны, Джон Белл, профессор медицины в Оксфорде, является сторонником тестов Innov. «Они дешевы и просты в использовании. Они могут сыграть важную роль в борьбе с Сovid-19. Они определяют конкретных людей, которые могут распространять болезнь, что значительно сокращает общее распространение. Кроме того, они могут обнаружить вирус у людей, которые обычно не идут на анализы», – считает профессор.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 12.11.20

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