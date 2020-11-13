В Великобритании все больше женщин умирают от передозировки кокаина

Кокаин издавна называют известным наркотиком, в том числе из-за относительно высокой закупочной цены за грамм этого стимулятора. Однако в последнее время он становится все более доступным в небольших городах, где не только привилегированные, но и обычные граждане имеют больший доступ к нему. Жертвами его использования становится все больше и больше женщин.

Журналист-фрилансер Антония Хойл, которая также пишет для британской Daily Mail, решила поискать предысторию нового явления, которое недавно было замечено в Великобритании.

По данным Управления национальной статистики Великобритании, в прошлом году в стране из-за употребления кокаина умерли 148 женщин. Хотя это может показаться небольшим с учетом распространенности мужских смертей в том же контексте, в 2010 году показатель летальности по этому поводу был на уровне в 19 женщин. По данным ведомства, смертность женщин от употребления кокаина в стране растет восьмой год подряд. Отчасти это связано с тем, что цена за грамм в стране в последнее время была намного ниже обычной – около трети, по имеющимся данным.

Одним из примеров того, как легко невинная доза может стать зависимой, является опыт Луки да Силвы, которая работала секретаршей в банке.

Коллеги однажды пригласили ее выпить. После нескольких напитков кто-то предложил ей кокаин – наркотик, которого она всегда боялась. Но, как она позже призналась, ее запреты «в то время снизились, и она также хотела приспособиться». Итак, она попробовала.

После нескольких минут нюхания в туалете местного бара она почувствовала себя «несокрушимой». «Я почувствовала, что нашла ответы на все вопросы в жизни. Мне внезапно пришло в голову, почему я не пробовала это раньше», – цитирует женщину Daily Mail.

Но вскоре этот роковой шаг превратился в привычку выходных. Она наслаждалась дозой даже в течение недели, а затем и каждый день. Из того, что женщина зарабатывала, часть приходилась на аренду, остальное – на наркотики. Когда у нее их не было, она использовала ссуды по кредитной карте, которые до сих пор выплачивает.

«Моя жизнь внезапно развалилась. От ощущения расслабленности я впала в безжалостную депрессию, мое тело было полностью опустошено», – описывает свои ощущения 37-летняя Люси, которой посчастливилось выбраться из своей зависимости с помощью врачей. На лечение она решилась только через восемь лет: «Иначе я бы умерла».

Но многим не так повезло. И не только потому, что они не всегда определяют правильную дозу. Специалисты считают, что проблема в том, что многие центры лечения наркозависимости являются «доминантой» мужчин, в которой женщин часто запугивают. И если у этих женщин есть дети, они редко решают обратиться за помощью из опасения, что их детей не заберут.

Но в первую очередь необходимо знать, почему в последнее время кокаин «привлекает» все больше и больше женщин? Эксперты считают, что это просто помогает им на начальном этапе создать иллюзию контроля и доверия, которую женщины, особенно в тех отраслях, где долгое время доминируют, могут оказаться полезными.

И в отличие от алкоголя, который способствует депрессии, кокаин предлагает, по крайней мере, на начальном этапе, энергетическую поддержку, к которой так стремятся женщины, разрывающиеся между семьей, работой и браком, – однако наркотик быстро доводит их до паранойи и депрессии.

«Кокаин стандартизирован во многих отраслях, в сфере моды, а также в средствах массовой информации и банковском деле. Это дает женщинам ложное ощущение силы, что они могут лучше работать, больше зарабатывать и создавать образ совершенства», – описывает Люси, которая переквалифицировалась на психотерапевта в 2018 году после выздоровления и теперь работает с женщинами, которые так же зависимы, как и она раньше.

«Я также вижу женщин, которые, как и я, употребляют кокаин для контроля веса. Я знала, что если я приму дозу, мне не нужно будет есть», – описывает она свой собственный опыт применения наркотика.

Дело в том, что сегодня один грамм кокаина в стране можно получить примерно за 50 фунтов, тогда как в 1989 году он стоил 150 фунтов.

Лондон, Елена Васильева

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