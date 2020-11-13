Исполняется пять лет со дня серии кровавых терактов в Париже

13 ноября исполняется пять лет со дня серии терактов в Париже. В результате нападений экстремистов, связанных с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ – прим.), погибли 130 человек, 413 получили ранения. Теракты стали крупнейшими по числу жертв за всю историю Франции.

В девять часов вечера террористы-смертники привели в действие взрывные устройства около футбольной арены Stade de France («Стад де Франс») в парижском пригороде Сен-Дени, где в тот момент шла товарищеская игра сборных Франции и Германии, за которой наблюдал французский президент Франсуа Олланд. В то же время На бульваре Шарон, бульваре Вольтер, улицах Фонтен-о-Руа и Алибер преступники открыли стрельбу из огнестрельного оружия по прохожим и посетителям кафе Le Carillon («Карийон»), Le Petit Cambodge («Маленькая Камбоджа»), Comptoir Voltaire («Контуар Вольтер») и ресторана La Belle Equipe («Бель экип»). Нападению подвергся концертный зал Bataclan («Батаклан»), где в тот момент выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal («Иглс оф дэс метал»), – террористы взяли в заложники посетителей, а после прибытия полицейского спецназа начали массовый расстрел, напоминает «Евроньюс».

В общей сложности семеро террористов (среди которых были граждане Бельгии, Франции и Марокко) подорвали себя на месте преступления или были ликвидированы полицией в ходе уличных перестрелок и штурма концертного зала. По данным следствия, ключевую роль в подготовке терактов сыграл француз магрибинского происхождения Салах Абдеслам. Он был задержан в марте 2016 года в Бельгии и экстрадирован во Францию. Он содержится под стражей в тюрьме Флёри-Мерожи в 30 км к югу от Парижа

В терактах в Париже погибли представители 19 национальностей. После произошедшего в стране был объявлен трехдневный многонациональный траур. На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения, который значительно расширил полномочия полиции и спецслужб, был усилен пограничный контроль. Парламент Франции неоднократно голосовал за продление сроков режима ЧП, вследствие чего режим оставался в силе вплоть до 1 ноября 2017 года.

В причастности к ноябрьским терактам подозреваются 20 человек. Окончательное решение об условиях проведения масштабного судебного процесса в отношении обвиняемых должно быть принято в Париже в 2021 году.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 13.11.20

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