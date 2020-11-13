BBC расследует обстоятельства дачи принцессой Дианой скандального интервью в 1995 году

BBC проводит новое внутреннее расследование обстоятельств, при которых журналист Мартин Башир в 1995 году взял сенсационное интервью у принцессы Дианы. Его обвиняют в том, что он мог уговорить принцессу на откровенный разговор в обмен на фальшивый компромат на ее придворных.

Интервью Мартина Башира с Дианой Спенсер, вышедшее 25 ноября 1995 года, стало одним из главных событий года в Великобритании. Его смотрели более 23 млн человек – почти каждый третий житель Соединенного Королевства.

О чем рассказала принцесса Диана

Принцесса Диана рассказала, что она несчастлива в королевской семье. Что ее брак с принцем Чарльзом терпит крах, они не живут вместе, он изменяет ей, а она – ему. Она произнесла знаменитую фразу «В том браке нас было трое», имея в виду Камиллу Паркер-Боулз, с которой у принца Чарльза уже были отношения.

Принцесса Диана говорила о приступах булимии, о том, что она причиняла сама себе физический вред, о том, какое отчаяние и депрессию она испытывает, будучи членом королевской семьи, сообщает BBC.

Интервью привело к разводу Дианы с принцем Чарльзом буквально через месяц (на этом настояла королева Елизавета), а также к конфликту с их общими детьми, принцами Уильямом и Гарри. Отношения Дианы с королевской семьей были разрушены.

Фальшивые документы

Первые слухи о том, что интервью было взято нечестным способом, появились еще в 1996 году.

Башир показал Диане фальшивые выписки банковских счетов, из которых следовало: люди из ее ближайшего окружения делятся сведениями о ее жизни с таблоидами и получают за это деньги. И будет лучше, если Диана сама даст интервью, рассказав обо всем из первых уст.

Тогда Би-би-си провела внутреннюю проверку. По ее итогам корпорация признала факт изготовления фальшивых выписок. Их по просьбе Мартина Башира изготовил дизайнер Мэтт Уисслер, и он был уволен. В недавнем интервью Guardian Уисслер пожаловался, что тогда его никто не выслушал, и он «стал крайним».

Но в остальном в корпорации пришли к выводу, что выписки не повлияли на желание принцессы Дианы дать интервью, и формально все правила в процессе согласования были соблюдены.

Сама принцесса Диана тоже сказала, что согласилась бы на разговор с Баширом в любом случае. Люди из ее окружения говорили, что она была очень рада этому интервью, оповестила о нем друзей. И только после его выхода в эфир решила, что совершила ошибку.

Чарльз Спенсер требует нового расследования

В 2020 году издание Sunday Times, а затем и брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер вновь заявили, что Мартин Башир получил интервью нечестным способом. Спенсер подтвердил историю о выписках. И сказал, что если бы знал о них тогда, ни за что не допустил бы этого интервью.

В ноябре 2020-го Спенсер потребовал от Би-би-си провести новое расследование. Заявление Спенсера стало громким скандалом, о котором написали все ведущие СМИ.

В итоге корпорация приняла решение провести новое внутреннее расследование этого дела. На эту новость отреагировало и правительство Великобритании: в пресс-службе премьер-министра Бориса Джонсона сказали, что ожидают от Би-би-си как от общественного СМИ, что журналисты будут «придерживаться самых высоких стандартов».

Королевская семья оставила эту историю без комментариев.

Лондон, Елена Васильева

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