Во Франции юноша попал в реанимацию после нападения неизвестных с ножом

На западе Франции неизвестные, вооруженные ножами, напали на 16-летнего подростка. Юноша доставлен в больницу, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Нападение произошло в пятницу утром около школы в коммуне Аврилле в департаменте Мэн и Луара, сообщают издание Le Figaro и телеканал BFM. Злоумышленники нанесли учащемуся профессионально-технической школы имени Поля-Эмиля Виктора несколько ножевых ранений и скрылись с места преступления. Пострадавший был экстренно доставлен в университетскую больницу Анжера и помещен в реанимацию.

Нападавших было трое, их мотивы неизвестны. В настоящее время полиция ведет поиски нападавших. Как отметил источник в полиции, на данном этапе правоохранители не рассматривают версию теракта.

Париж, Наталья Петрова

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