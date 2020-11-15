Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих. Убиты два человека

Во Франции очередное нападение человека с ножом на людей на улице. В субботу мужчина сначала атаковал пожилую пару, а затем мужчину средних лет в городе Шоле на западе страны.

Как сообщает агентство DPA, у следователей пока нет доказательств того, что это был теракт.

Злоумышленник первым напал на пару. 83-летний мужчина скончался во время перевозки вертолетом в больницу. Его жена, 81 год, попала в больницу с очень серьезными травмами. Сразу после этого преступник напал на мужчину около 50 лет. Он умер от полученных травм.

В субботу вечером полиция задержала 35-летнего мужчину в его квартире недалеко от места преступления. Подозреваемый известен полиции своим криминальным прошлым. По данным полиции, оружием преступника был «режущий предмет», но какой, не уточняется.

Во Франции сейчас действует самый высокий уровень террористической угрозы. Он был введен после нападения террориста на церковь в городе Ницца, которое произошло в конце октября. Тогда погибли три человека.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 13.11.20

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