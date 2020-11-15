В Роттердаме полиция изьяла из двух квартир 600 кг кокаина

Полиция Роттердама обнаружила и изьяла 600 килограммов кокаина. Стоимость продажи этого количества препарата оценивается от 18 до 24 миллионов евро.

До того, как кокаин был обнаружен, следователи преследовали мужчин, которые неоднократно приходили в квартиры в одном из домов в Роттердаме с большими сумками. Затем в рамках наблюдения за подозрительной машиной полиция попала в другую квартиру, где были обнаружены мужчина и женщина, считавших деньги, которые, видимо, поступили от незаконной торговли наркотиками.

В ходе операции полиция конфисковала почти два миллиона евро и задержала четырех подозреваемых. Изъятый кокаин подлежит уничтожению.

Роттердам, Елена Васильева

Роттердам. Другие новости 15.11.20

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