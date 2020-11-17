В Бельгии голубя продали за 1 миллион 600 тысяч евро

Бельгийскую почтовую голубку по имени Нью Ким купили на аукционе за 1 миллион 600 тысяч евро. Слиток чистейшего золота весом с неё стоил бы в 90 раз меньше. Ким побила прошлогодний рекорд стоимости голубей: тогда самца по имени Армандо продали за 1 миллион 250 тысяч.

Причём обеих птиц купил один и тот же человек, скрывающийся под ником «Супер Дупер». Заводчики предполагают, что это бизнесмен из Китая. Именно благодаря всплеску интереса к голубиным гонкам в Поднебесной голубеводство стало настолько прибыльным бизнесом, сообщает «Евроньюс».

Бельгийские почтовые голуби традиционно считаются одними из лучших в мире, но ещё несколько лет назад заводчики даже предположить не могли, что их птицы будут стоить сотни тысяч евро, не говоря уже о полутора миллионах.

Брюссель, Елена Васильева

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