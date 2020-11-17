70 процентов жителей Бельгии будут вакцинированы от ковида бесплатно

Правительство Бельгии объявило в понедельник о своем намерении вакцинировать не менее 70% населения страны, или 8 миллионов человек, препаратом против Covid-19 и гарантировать, что они будут бесплатными для каждого гражданина.

Вакцинация не будет обязательной, постановила Межведомственная конференция по общественному здравоохранению при министре здравоохранения Фрэнке Ванденбруке. «Цель состоит в том, чтобы вакцинировать не менее 70% населения. Приоритетные группы будут определены на основе научных рекомендаций и общественных дебатов», – указывается в пресс- релизе по итогам мероприятия.

Бельгия – это страна с населением 11,5 миллиона человек, где уже зарегистрировано около 540000 случаев коронавируса и более 14000 смертей, она является одним из европейских государств, наиболее пострадавших от пандемии. В пресс-релизе говорится, что страна, являющаяся членом ЕС, участвует в европейской процедуре закупки вакцин против Covid-19.

Между тем, Европейская комиссия объявила в понедельник, что утвердила новый контракт на вакцину против Covid-19 (пятую вакцину этого типа – прим.) с немецкой фармацевтической группой CureVac, и надеется скоро подписать шестой контракт с американской Moderna. Первые четыре контракта касались вакцин, разработанных компаниями Pfizer и немецким BioNTech, AstraZeneca и американской Johnson & Johnson, а также препарата от франко-британского дуэта Sanofi-GSK. Однако эти поставки будут иметь место только в том случае, если вакцины докажут свою безопасность и эффективность. Распространение любой вакцины должно быть одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам.

ЕС, говоря о начале вакцинации, ссылается на начало 2021 года. В субботу Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что планирует дать положительное заключение о первой вакцине к концу текущего года для распространения ее с января 2021 года.

Брюссель, Елена Васильева

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