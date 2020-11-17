Франция приближается к 2 млн случаев инфицирования коронавирусом

Во Франции растет количество госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией нового типа. Как сообщает газета «Фигаро», за истекшие сутки в стане скончалось 508 человек. Речь идет о смертях из-за ковида, зарегистрированных в больницах.

По данным французских органов здравоохранения, количество людей, госпитализированных из-за Covid-19, достигло исторического рекорда – 33 497 человек.

С начала эпидемии во Франции зарегистрировано 45 054 летальных исхода от ковида.

Франция также готовится преодолеть порог в два миллиона случаев инфицирования Covid-19, выявленных с момента начала пандемии. Согласно данным, опубликованным Public Health France, в стране накануне было зарегистрировано 1 991 233 случая.

Тем не менее, введенные в стране меры сдерживания распространения инфекции, кажется, дают свои плоды и количество ежедневных инфицирований падает. По данным министра здравоохранения Оливье Верана, эпидемию удается взять под контроль, но, при этом, власти и население не должны ослаблять усилий по сдерживанию распространения инфекции.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 17.11.20

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