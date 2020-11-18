С начала пандемии коронавирусом в Европе заразились 15 млн человек

С начала пандемии коронавирусом в Европе заразились свыше 15 миллионов человек.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Франции с начала пандемии превысило 2 миллиона по данным национального управления здравоохранения. Пик позитивных тестов пришелся на 2 ноября, когда в течение суток было выявлено 69 500 новых случае. В ведомстве отмечают, что показатель снижается, но все еще остается неприемлемо высоким.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил: «По поводу праздников я могу обещать только одно – мы должны будем вести себя очень осторожно, неважно в каких условиях мы встретимся. Это не значит, что мы не сможем разделить трапезу, но мы должны будем соблюдать определенные правила, заботиться друг о друге и проявлять бдительность».

В Германии динамика роста числа инфицированных ослабла, но, по словам канцлера Ангелы Меркель, ограничения отменять пока нельзя.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о смягчении действующих мер. Введенные ранее строгие санитарные правила позволили снизить темпы распространения инфекции.

В Италии и Испании в в последние дни зафиксирован антирекорд суточной смертности для второй волны. Новый рост обусловлен тем, что заражаться коронавирусом вновь начали люди старше 60 лет, входящие в группу риска, сообщает «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 18.11.20

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