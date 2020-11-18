В центре Берлина несколько тысяч человек протестуют против коронавирусных мер

Несколько тысяч немцев вышли сегодня в центр Берлина на акцию протеста против коронавирусных мер, применяемых властями. «Евроньюс» в эфире показывает кадры разгона толпы водомётами. Также применяются перцовые баллончики.

Демонстрация проходит у Бранденбургских ворот, в нескольких сотнях метров от Рейхстага.

Сообщается, что толпа настроена агрессивно. В полицию летят камни, бутылки, петарды. Несколько человек задержаны, сообщает Твиттер берлинской полиции.

В предыдущем твите говорилось, что из-за того, что протестующие «не выполнили обязательство разойтись, они попали под дождь из наших водометов».

Телевизионные кадры показали напряженное противостояние между полицейскими и демонстрантами. Полиция пыталась медленно оттеснить демонстрантов от парламента после сообщения в Твиттере о разгоне демонстрации.

Заседание парламента, между тем, продолжается, в главном зале пленарных заседаний идут дебаты.

Из трансляции с места событий видно, что многие демонстранты были без масок и социальная дистанция не соблюдается. Некоторые протестующие несли флаги правой популистской политической партии «Альтернатива Германии» (АдГ), и можно было увидеть по крайней мере одно имперское знамя – флаг, которым пользуются крайне правые, но заррещен в Германии из-за свастики.

Полиция Берлина написала в Твиттере, что просьбы надеть маски не возымели никакого эффекта.

Берлин, Александра Столицына

Берлин. Другие новости 18.11.20

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