Умерла наследница пивоваренного гиганта Guinness, ей было всего 19 лет

Хонор Улот, наследница пивоваренного гиганта «Гиннес», мертва. Она скончалась в возрасте 19 лет, пишет еженедельник Focus.

Внучка Бенджамина Гиннесса погибла в результате несчастного случая у бассейна семейного дома в Чичестере, Западный Сассекс, Южная Англия.

Девушка получила черепно-мозговую травму, пишет журнал People со ссылкой на официальный отчет коронера. Трагедия произошла еще 31 июля этого года. В тот роковой вечер Хонор Улот сначала приняла горячую ванну, а потом около 23:00 направилась в бассейн, чтобы поплавать.

«Похоже, она споткнулась или поскользнулась, когда хотела прыгнуть в бассейн. Она серьезно повредила голову и потеряла сознание», – говорится в сообщении патологоанатомов.

Без всяких признаков жизни ее нашел брат Руфус. Он вытащил девушку из бассейна, вызвал скорую и попытался ее оживить. Улот была доставлена в больницу, но помочь ей там уже ничем не смогли. Шесть дней спустя, 6 августа, она была объявлена ​​мертвой.

Семья Хонор Улот решила, что органы девушки будут переданы для трансплантации. «Она всегда давала понять, что если с ней что-то случится, она хочет, чтобы ее органы были пожертвованы. «Похоже, что она помогла спасти четыре жизни и серьезно улучшить жизнь еще десяти человек», – говорится в заявлении семьи.

Артур Гиннесс начал варить пиво в 1759 году в пивоварне «Св. Джеймсские ворота» в Дублине. Сегодня компания является шестой по величине пивоварней в мире, в ней работает 12 500 человек, она производит свою продукцию в 50 странах и продает ее в 150. Ежедневно выпивается 10 миллионов бокалов этого пива.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 18.11.20

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